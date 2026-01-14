«Ау, «Хартия»! Работать собираетесь?!»: туляки жалуются на утопающие в мусоре дворы

Тульские соцсети заполнены жалобами на работу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хартия». Точнее, на его бездействие – жители публикуют фотографии забитых доверху мусорных контейнеров.
Например, на ул. Седова контейнерная площадка для сбора ТКО уже больше напоминает стихийную свалку.
А вот такую картину вынуждены каждый день наблюдать жители 2-го проезда Гастелло. По их словам, в последний раз мусоровозы «Хартии» приезжали сюда аж в декабре.
Проблема актуальна для всех районов города – наш читатель Роман запечатлел аналогичную заполненную доверху площадку во дворе дома № 133-А по проспекту Ленина.
С начала года это уже не первая и не вторая публикация о ненадлежащем отношении «Хартии» к своим обязанностям.