За новогодние праздники в травмпункт обратились более 700 туляков

14 человек были госпитализированы, 12 из них – дети.

За новогодние праздники в травмпункт обратились более 700 туляков
Фото Алексея Пирязева.

С 1 по 11 января в травмпункт Тульской больницы скорой медицинской помощи обратилось 695 взрослых жителей областного центра. Два человека были госпитализированы: один получил травмы во время катания на тюбинге, второй – при неосторожном обращении с пиротехникой.

В травмпункт детской областной больницы и детское приемное отделение больницы скорой медицинской помощи обратились 69 детей, получивших травмы во время катания на санках, тюбингах, ледовых катках, а также при использовании пиротехники. 

15-летнему подростку чуть не оторвало пальцы в результате петарды. 12 пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные продолжили лечение амбулаторно.

Фотограф:
сегодня, в 19:43 0
Событие
травмы новогодние праздники больница медицинская помощь
Место
Тула
