За новогодние праздники на дорогах Тульской области поймали 99 пьяных водителей

В отношении восьми человек составили материалы по статье 264.1 УК РФ.

Фото Алексея Пирязева.

За новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции поймали 99 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Статистика выглядит так:

  • Водителей, пойманных пьяными за рулём: 43 человека;
  • Лиц, передавших руль пьяному человеку: 1 человек;
  • Людей, которые садились за руль в нетрезвом виде и не имели прав вообще: 9 человек;
  • Тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование: 30 человек;
  • Водителей, отказавшихся от теста на алкоголь и одновременно не имевших прав: 8 человек.

Кроме того, в отношении восьми водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. 

сегодня, в 15:11 +1
