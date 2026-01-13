За новогодние праздники на дорогах Тульской области поймали 99 пьяных водителей

В отношении восьми человек составили материалы по статье 264.1 УК РФ.

Фото Алексея Пирязева.

За новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции поймали 99 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Статистика выглядит так:

Водителей, пойманных пьяными за рулём: 43 человека;

Лиц, передавших руль пьяному человеку: 1 человек;

Людей, которые садились за руль в нетрезвом виде и не имели прав вообще: 9 человек;

Тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование: 30 человек;

Водителей, отказавшихся от теста на алкоголь и одновременно не имевших прав: 8 человек.

Кроме того, в отношении восьми водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.