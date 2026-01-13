За неделю более 3000 туляков подхватили грипп и ОРВИ

С 5 по 11 января по области зарегистрировано 3090 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 32,2% ниже уровня предыдущей недели.

Среди зафиксированных – 71 лабораторно подтверждённый случай гриппа. Специалисты отмечают, что эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости и советуют соблюдать ряд рекомендаций: