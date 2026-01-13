За неделю более 3000 туляков подхватили грипп и ОРВИ

С 5 по 11 января по области зарегистрировано 3090 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 32,2% ниже уровня предыдущей недели.
Среди зафиксированных – 71 лабораторно подтверждённый случай гриппа. Специалисты отмечают, что эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости и советуют соблюдать ряд рекомендаций:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача,
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ,
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
- используйте средства защиты органов дыхания, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и при общении с больными людьми,
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом,
- соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
- регулярно обеззараживайте гаджеты,
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярную проводите влажную уборку и проветривание,
- чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.