За неделю более 3000 туляков подхватили грипп и ОРВИ

Такие цифры приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

За неделю более 3000 туляков подхватили грипп и ОРВИ

С 5 по 11 января по области зарегистрировано 3090 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 32,2% ниже уровня предыдущей недели.

Среди зафиксированных – 71 лабораторно подтверждённый случай гриппа. Специалисты отмечают, что эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости и советуют соблюдать ряд рекомендаций:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача,
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ,
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
  • используйте средства защиты органов дыхания, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и при общении с больными людьми,
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом,
  • соблюдайте респираторный этикет: чихайте и кашляйте в салфетку или локтевой сгиб,
  • регулярно обеззараживайте гаджеты,
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, регулярную проводите влажную уборку и проветривание,
  • чаще бывайте на свежем воздухе, закаляйтесь.

сегодня, в 20:50 0
Житель Венева вместе с матерью предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Житель Венева вместе с матерью предстанет перед судом за сбыт наркотиков
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
В Туле водитель проскочил на «очень красный»
