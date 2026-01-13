  1. Моя Слобода
Виктор Дзюба: «Десятая сессия Государственной Думы VIII созыва открыта»

13 января Госдума восьмого созыва начала работу завершающей весенней сессии 2026 года.

Фото пресс-службы Госдумы

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба рассказал о намеченных на новую сессию планах:

«Сегодня состоялось первое заседание десятой сессии Государственной Думы VIII созыва, которое открыл Председатель нижней палаты Парламента Вячеслав Володин. 
 
В своем выступлении он передал самые добрые пожелания эффективной работы от Президента России Владимира Владимировича Путина и обозначил приоритетные цели и направления работы на предстоящие полгода. 
 
Основные из них – обеспечение специальной военной операции, поддержка семей с детьми, охрана здоровья граждан, организация детского отдыха, защита людей от мошенников и объединение сил для достижения национальных целей развития».

сегодня, в 17:40
