Виктор Дзюба: «Десятая сессия Государственной Думы VIII созыва открыта»

Фото пресс-службы Госдумы

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба рассказал о намеченных на новую сессию планах:

«Сегодня состоялось первое заседание десятой сессии Государственной Думы VIII созыва, которое открыл Председатель нижней палаты Парламента Вячеслав Володин.



В своем выступлении он передал самые добрые пожелания эффективной работы от Президента России Владимира Владимировича Путина и обозначил приоритетные цели и направления работы на предстоящие полгода.



Основные из них – обеспечение специальной военной операции, поддержка семей с детьми, охрана здоровья граждан, организация детского отдыха, защита людей от мошенников и объединение сил для достижения национальных целей развития».