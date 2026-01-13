  1. Моя Слобода
В Узловой из-за уборки снега улицы будут перекрывать на несколько часов

Автомобилистов призвали не оставлять машины вдоль обочин проезжей части.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что решено поменять тактику уборки улиц от снега. 

«Совместно с ГИБДД будем официально перекрывать отдельные участки улиц для уборки и вывоза снега, а также для расширения проезжей части и междворовых проездов», — заявил Терехов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

График перекрытий:

  • 13 января с 20.00 до 2.00 — ул. Садовая (от д. 45 до д. 109);
  • 14 января с 21.00 до 3.00 — ул. Гагарина (от д. 39 до д. 91);
  • 15 января с 20.00 до 2.00 — ул. Трегубова (от д. 36 до д. 40) и ул. Октябрьская (от д. 6 до д. 12).

Жителей призвали не оставлять автомобили вдоль обочин проезжей части. Будет работать эвакуатор.

