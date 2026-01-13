В Узловой из-за уборки снега улицы будут перекрывать на несколько часов

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что решено поменять тактику уборки улиц от снега.

«Совместно с ГИБДД будем официально перекрывать отдельные участки улиц для уборки и вывоза снега, а также для расширения проезжей части и междворовых проездов», — заявил Терехов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

График перекрытий:

13 января с 20.00 до 2.00 — ул. Садовая (от д. 45 до д. 109);

14 января с 21.00 до 3.00 — ул. Гагарина (от д. 39 до д. 91);

15 января с 20.00 до 2.00 — ул. Трегубова (от д. 36 до д. 40) и ул. Октябрьская (от д. 6 до д. 12).

Жителей призвали не оставлять автомобили вдоль обочин проезжей части. Будет работать эвакуатор.