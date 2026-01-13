В Туле по ряду адресов временно отключат газ

Это связано с плановыми работами по техобслуживанию газового оборудования.

Фото из архива Myslo.

АО «Тулагоргаз» обнародовал расписание работ по ТО с приостановкой газоснабжения на январь в многоквартирных домах Тулы.

13 января

ул. Кауля, 2.

ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.

ул. Гайдара, 6.

14 января

ул. Мира, 56.

ул. Костычева, 4.

ул. Костычева, 6.

ул. Кауля, 2.

ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.

ул. Декабристов, 84.

15 января

ул. Н. Руднева, 56.

ул. Оружейная, 1г.

ул. Костычева, 6.

ул. Кауля, 2.

ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.

ул. Декабристов, 84.

16 января

ул. Мира, 13.

19 января

ул. Каракозова, 65, 66.

ул. Декабристов, 84.

ул. Кирова, 16.

ул. Гармонная, 26.

20 января

ул. Декабристов, 84.

ул. Кирова, 16.

ул. Гармонная, 26.

21 января

ул. Маяковского, 2а.

ул. Кирова, 16.

22 января

ул. Декабристов, 84.

ул. Кирова, 16.

23 января

ул. Кирова, 16.

26 января

ул. Белкина, 8.

На сколько отключат газ, зависит от доступа газовикам в квартиры. Если вы не можете быть дома в назначенное время, перенесите визит на удобную дату.

Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.