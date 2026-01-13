  1. Моя Слобода
В Туле по ряду адресов временно отключат газ

Это связано с плановыми работами по техобслуживанию газового оборудования.

Фото из архива Myslo.

АО «Тулагоргаз» обнародовал расписание работ по ТО с приостановкой газоснабжения на январь в многоквартирных домах Тулы. 

13 января

  • ул. Кауля, 2.
  • ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
  • ул. Гайдара, 6.

14 января

  • ул. Мира, 56.
  • ул. Костычева, 4.
  • ул. Костычева, 6.
  • ул. Кауля, 2.
  • ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
  • ул. Декабристов, 84.

15 января

  • ул. Н. Руднева, 56.
  • ул. Оружейная, 1г.
  • ул. Костычева, 6.
  • ул. Кауля, 2.
  • ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
  • ул. Декабристов, 84.

 

16 января

  • ул. Мира, 13.

19 января

  • ул. Каракозова, 65, 66.
  • ул. Декабристов, 84.
  • ул. Кирова, 16.
  • ул. Гармонная, 26.

20 января

  • ул. Декабристов, 84.
  • ул. Кирова, 16.
  • ул. Гармонная, 26.

 

21 января

  • ул. Маяковского, 2а.
  • ул. Кирова, 16.

 

22 января

  • ул. Декабристов, 84.
  • ул. Кирова, 16.

 

23 января

  • ул. Кирова, 16.

 

26 января

  • ул. Белкина, 8.

На сколько отключат газ, зависит от доступа газовикам в квартиры. Если вы не можете быть дома в назначенное время, перенесите визит на удобную дату.

Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

сегодня, в 12:48 0
