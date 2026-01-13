В Туле по ряду адресов временно отключат газ

АО «Тулагоргаз» обнародовал расписание работ по ТО с приостановкой газоснабжения на январь в многоквартирных домах Тулы.
13 января
- ул. Кауля, 2.
- ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
- ул. Гайдара, 6.
14 января
- ул. Мира, 56.
- ул. Костычева, 4.
- ул. Костычева, 6.
- ул. Кауля, 2.
- ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
- ул. Декабристов, 84.
15 января
- ул. Н. Руднева, 56.
- ул. Оружейная, 1г.
- ул. Костычева, 6.
- ул. Кауля, 2.
- ул. Плеханова, 149 /11; ул. Калинина, 11/149.
- ул. Декабристов, 84.
16 января
- ул. Мира, 13.
19 января
- ул. Каракозова, 65, 66.
- ул. Декабристов, 84.
- ул. Кирова, 16.
- ул. Гармонная, 26.
20 января
- ул. Декабристов, 84.
- ул. Кирова, 16.
- ул. Гармонная, 26.
21 января
- ул. Маяковского, 2а.
- ул. Кирова, 16.
22 января
- ул. Декабристов, 84.
- ул. Кирова, 16.
23 января
- ул. Кирова, 16.
26 января
- ул. Белкина, 8.
На сколько отключат газ, зависит от доступа газовикам в квартиры. Если вы не можете быть дома в назначенное время, перенесите визит на удобную дату.
Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.