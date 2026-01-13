  1. Моя Слобода
В Туле дом на Ползунова заливают потоки воды из-за снежных завалов и сосулек на крыше

В УК ссылаются на нехватку кадров, ресурсов и мотивации.

В Туле дом на Ползунова заливают потоки воды из-за снежных завалов и сосулек на крыше
Фото читателя Myslo.

В Туле дом № 15 на улице Ползунова заливают потоки воды из-за снежных завалов и сосулек на крыше. Местная жительница рассказала Myslo, что 80-летняя бабушка вынуждена буквально спасать своё жилище: каждые 15 минут ей приходится выливать ведро талой воды объемом 10 литров. Проблема продолжается уже третий день подряд.

По словам женщины, управляющая компания отказывается убирать снег и сосульки, ссылаясь на нехватку кадров, материальных средств и мотивации.

«Не убирает — нет людей, ресурсов, денег, желания. Вчера по телефону сказал: „Жалуйтесь куда хотите, мне все равно“», — рассказала тулячка. 

Как пояснил Myslo директор УК, работы по заявкам ведутся.

«Дом сам по себе проблемный, и УК была назначена после аукциона, проведенного администрацией», — отметил директор. 

Напомним, ранее мы уже писали про этот дом. В нем жители обнаружили майнинг-ферму

сегодня, в 15:47 +2
Место
Тула
Прочее
сосульки затопления крыша управляющие компании
