В Туле дом на Ползунова заливают потоки воды из-за снежных завалов и сосулек на крыше

В Туле дом № 15 на улице Ползунова заливают потоки воды из-за снежных завалов и сосулек на крыше. Местная жительница рассказала Myslo, что 80-летняя бабушка вынуждена буквально спасать своё жилище: каждые 15 минут ей приходится выливать ведро талой воды объемом 10 литров. Проблема продолжается уже третий день подряд.

По словам женщины, управляющая компания отказывается убирать снег и сосульки, ссылаясь на нехватку кадров, материальных средств и мотивации.

«Не убирает — нет людей, ресурсов, денег, желания. Вчера по телефону сказал: „Жалуйтесь куда хотите, мне все равно“», — рассказала тулячка.

Как пояснил Myslo директор УК, работы по заявкам ведутся.

«Дом сам по себе проблемный, и УК была назначена после аукциона, проведенного администрацией», — отметил директор.

