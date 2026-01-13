  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области подростковая преступность снизилась на 19% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области подростковая преступность снизилась на 19%

Прокуратура пресекла свыше 12 тысяч нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних.

В Тульской области подростковая преступность снизилась на 19%
Фото из архива Myslo.

В Тульской области снизилась подростковая преступность на 19%. В прокуратуре предотвратили риски втягивания подростков в преступную деятельность и экстремизм.

Только за минувший год сотрудники прокуратуры выявили и устранили более 12 тысяч нарушений законодательства, связанных с защитой прав несовершеннолетних. Нарушения касались обеспечения жильём детей-сирот, содержания образовательных учреждений и качества предоставления социальных услуг.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 40 уголовных дел.

«Во взаимодействии с региональным правительством в 2025 году свыше 470 детей-сирот получили благоустроенные квартиры, более 50 детям выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья», — отметили в региональной прокуратуре. 

 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
подростки преступность
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
сегодня, в 07:00, 90 876 1
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 09:38, 18 597 -4
В тульских поселках Куркино и Заокском установили теплые остановки
Жизнь Тулы и области
В тульских поселках Куркино и Заокском установили теплые остановки
сегодня, в 10:01, 18 586 1
В Тульской области сбили четыре украинских беспилотника
Дежурная часть
В Тульской области сбили четыре украинских беспилотника
сегодня, в 00:00, 16 1656 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»
Туляки смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»
В Тульской области 70 человек сдали кровь в первый рабочий день 2026 года
В Тульской области 70 человек сдали кровь в первый рабочий день 2026 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.