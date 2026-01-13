В Тульской области подростковая преступность снизилась на 19%

Прокуратура пресекла свыше 12 тысяч нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области снизилась подростковая преступность на 19%. В прокуратуре предотвратили риски втягивания подростков в преступную деятельность и экстремизм.

Только за минувший год сотрудники прокуратуры выявили и устранили более 12 тысяч нарушений законодательства, связанных с защитой прав несовершеннолетних. Нарушения касались обеспечения жильём детей-сирот, содержания образовательных учреждений и качества предоставления социальных услуг.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 40 уголовных дел.

«Во взаимодействии с региональным правительством в 2025 году свыше 470 детей-сирот получили благоустроенные квартиры, более 50 детям выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья», — отметили в региональной прокуратуре.