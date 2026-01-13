В Тульской области объявлен отбой опасности БПЛА

В Тульской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Напомним, что за несколько часов в регионе было сбито четыре вражеских беспилотника.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
