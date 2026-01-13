В Тульской области 70 человек сдали кровь в первый рабочий день 2026 года

Всего за 2025 год донорами стали примерно 9 тысяч жителей.

Фото минздрава Тульской области.

Накануне, 12 января, первые 70 человек сдали кровь на Тульской областной станции переливания крови и в её филиалах в Ефремове и Новомосковске. Большинство доноров — мужчины, рассказали в региональном минздраве.

Все доноры предварительно проверились у врачей, чтобы убедиться в своем здоровье.

Всего за 2025 год почти 9 тысяч жителей Тульской области сдали свою кровь, включая тех, кто сделал это впервые. Было собрано больше 21 тысячи литров крови, которой хватило на нужды местных больниц.

Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет и весом минимум 50 кг. Для сдачи крови достаточно паспорта и СНИЛС.