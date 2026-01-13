  1. Моя Слобода
В Тульской области 38-летняя женщина задолжала детям 1 млн рублей

Теперь ей грозит судимость по уголовной статье.

Фото Алексея Пирязева.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находятся исполнительные производства в отношении местной жительницы 1988 года рождения. Она задолжала своим детям — восьмилетней дочери и пятилетнему сыну — 1 млн рублей алиментов.

Ранее нерадивая мать уже была осуждена по соответствующей статье УК РФ и отбывала наказание в колонии-поселении. Но после освобождения должница не стала устраиваться на работу и продолжила копить долги, а неоднократные предупреждения судебных приставов игнорировала.

Дознавателем отделения судебных приставов в отношении неплательщицы повторно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

сегодня, в 08:00 +1
Событие
алименты неуплата алиментов судебные приставы УФССП России по Тульской области
Место
Тульская область
