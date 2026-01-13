  1. Моя Слобода
В тульских поселках Куркино и Заокском установили теплые остановки

Павильоны нового поколения отвечают современным требованиям.

Фото минтранса Тульской области.

В Тульской области появились новые удобные остановки в поселках Куркино и Заокском. Там есть теплый зал ожидания и даже отдельная санитарная комната, рассказали в региональном минтрансе. 

«Теперь ожидание автобуса, особенно в холодное время года, станет более комфортным и безопасным. Это особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов, для детей и пожилых людей», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская.

Власти обещают продолжать улучшать дороги и инфраструктуру в разных уголках области.

сегодня, в 10:01 +1
