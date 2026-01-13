Туляки смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»

Если данных не будет, то можно подать жалобу.

Фото Алексея Пирязева.

Жители Тульской области смогут проверить легальность такси через приложение «Госуслуги». Достаточно отсканировать QR-код внутри салона автомобиля или самостоятельно ввести госномер машины, сообщили в Минцифры РФ.

Информация о перевозчиках и автомобилях поступает из базы Минтранса «Такси», где хранятся сведения обо всех разрешенных перевозчиках и транспортных средствах.

Это нововведение позволит пассажирам заранее удостовериться, что выбранное такси действует официально и соблюдает требования закона.

Таким образом, повысится безопасность поездок и уменьшится количество нелегальных водителей. Если данные о водителе отсутствуют в реестре, можно оперативно подать жалобу через специальную форму обратной связи.