Туляка оштрафовали за его заброшенный сельхозучасток

Фото Алексея Пирязева.

В ноябре 2025 года инспекторы Россельхознадзора проверили состояние земельного участка местного жителя в Большой Туле. Он был предназначен для сельскохозяйственных нужд, но фактически оказался заброшенным: не использовался по назначению, зарос сорняками и деревьями.

Ранее владельцу уже выдавалось предписание привести землю в порядок, но никаких действий выполнено не было.

За игнорирование требований Россельхознадзора суд рассмотрел привлек туляка к ответственности, назначив административный штраф.