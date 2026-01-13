Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб

Выглядит всё довольно опасно.

Фото читателей.

В телеграм-канале Myslo читатели поделились фотографиями сосулек, которые выросли на их многоэтажках. Жители возмущены, что управляющие компании не чистят крыши от ледяных глыб.

Вот фото дома на улице Металлургов, 61:

Это ул. Энгельса, 103:

Парашютный проезд, 38-б:

Больше фото — в галерее.

UPD. В администрации Тулы сообщили, что дом № 61 по улице Металлургов обслуживает УК «ЖСО».

«Козырек балкона не относится к общедомовому имуществу, а является собственностью жильца. Согласно ст. 210 Гражданского Кодекса РФ, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором», — прокомментировали в администрации.

Также напомнили, что если самостоятельно не получается удалить наледь, собственник может обратиться в управляющую компанию либо в другую организацию, которая имеет лицензию на выполнение таких работ, за собственные средства.

Сообщается, что в адрес УК «ЖСО» заявок от жильцов МКД по данному вопросу не поступало.