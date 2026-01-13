  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб

Выглядит всё довольно опасно.

Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб
Фото читателей.

В телеграм-канале Myslo читатели поделились фотографиями сосулек, которые выросли на их многоэтажках. Жители возмущены, что управляющие компании не чистят крыши от ледяных глыб.

Вот фото дома на улице Металлургов, 61:

photo_2026-01-13_12-00-58.jpg

Это ул. Энгельса, 103:

photo_2026-01-13_13-55-05.jpg

Парашютный проезд, 38-б:

photo_2026-01-13_14-30-06.jpg

Больше фото — в галерее. 

Галерея
показать все фотографии

UPD. В администрации Тулы сообщили, что дом № 61 по улице Металлургов обслуживает УК «ЖСО».

«Козырек балкона не относится к общедомовому имуществу, а является собственностью жильца. Согласно ст. 210 Гражданского Кодекса РФ, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором», — прокомментировали в администрации.

Также напомнили, что если самостоятельно не получается удалить наледь, собственник может обратиться в управляющую компанию либо в другую организацию, которая имеет лицензию на выполнение таких работ, за собственные средства.

Сообщается, что в адрес УК «ЖСО» заявок от жильцов МКД по данному вопросу не поступало.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:51 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сосульки
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
сегодня, в 07:00, 109 1339 1
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 09:38, 42 1677 -16
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
Жизнь Тулы и области
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
сегодня, в 12:17, 43 1745 -2
В тульских поселках Куркино и Заокском установили теплые остановки
Жизнь Тулы и области
В тульских поселках Куркино и Заокском установили теплые остановки
сегодня, в 10:01, 34 1131 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Оставил телефон с документами и ушел в никуда: в Алексине без вести пропал калужанин
Оставил телефон с документами и ушел в никуда: в Алексине без вести пропал калужанин
В Туле выберут спортсмена года
В Туле выберут спортсмена года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.