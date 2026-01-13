Тульская служба скорой помощи за праздники успела более чем на 17 тысяч вызовов

Фото Алексея Пирязева.

Скорая медицинская помощь в Тульской области успешно справилась с праздничной нагрузкой. За новогоднюю неделю бригады медиков выполнили более 17 тысяч выездов, приезжая на срочные вызовы в среднем за 18 минут. Средняя нагрузка составила более 15 вызовов ежедневно на каждую бригаду.

Контакт-центр регионального минздрава получил более 34 тысяч звонков, около половины из которых касались записи к врачам и вызова доктора на дом.

Горячая линия минздрава обработала свыше 1500 обращений, главным образом связанных с работой поликлиник и качеством медицинской помощи.