Робот Макс поможет тулякам получить справку о наличии скотомогильников на земельном участке

Новая услуга появилась в конце декабря.

Фото freepik.com.
Фото freepik.com.

Робот Макс поможет тулякам быстро получить справку о наличии скотомогильников на земельном участке. Новая услуга стала доступной с конца декабря 2025 года и только для жителей Тульской области, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Такая справка потребуется вам, если вы планируете:

  • строить, реконструировать или ремонтировать объекты недвижимости;
  • проводить инженерные изыскания;
  • готовить проектную документацию.

Получить справку просто:

  • перейдите в чат с Роботом Максом,
  • ответьте на несколько простых вопросов,
  • заявление автоматически заполнится и отправится, а готовый документ появится в вашем личном кабинете.

Также услугу можно оформить через региональный портал «Госуслуги 71».
 

сегодня, в 09:29 0
