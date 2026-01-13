Робот Макс поможет тулякам получить справку о наличии скотомогильников на земельном участке

Робот Макс поможет тулякам быстро получить справку о наличии скотомогильников на земельном участке. Новая услуга стала доступной с конца декабря 2025 года и только для жителей Тульской области, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Такая справка потребуется вам, если вы планируете:
- строить, реконструировать или ремонтировать объекты недвижимости;
- проводить инженерные изыскания;
- готовить проектную документацию.
Получить справку просто:
- перейдите в чат с Роботом Максом,
- ответьте на несколько простых вопросов,
- заявление автоматически заполнится и отправится, а готовый документ появится в вашем личном кабинете.
Также услугу можно оформить через региональный портал «Госуслуги 71».