Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода

Температура воздуха будет на 7 градусов ниже нормы.

Фото Алексея Пирязева.

С 13 по 17 января в Тульской области ожидается аномально холодная погода, температура опустится ниже обычного показателя на 7 градусов и более.

Главное управление МЧС России призывает жителей региона соблюдать осторожность и рекомендует придерживаться простых правил безопасности при пользовании отопительными приборами:

Пользуйтесь только исправными нагревательными устройствами промышленного изготовления.

Не оставляйте работающие приборы рядом с детьми и домашними питомцами.

Следите за нагрузкой на электрическую сеть, не допускайте перегрузки.

Размещайте обогреватели вдали от штор, мебели и вещей, не сушите одежду и обувь на устройствах обогрева.

При возникновении любых опасных ситуаций звоните по номеру экстренной службы спасения — 112.