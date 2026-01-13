Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода

С 13 по 17 января в Тульской области ожидается аномально холодная погода, температура опустится ниже обычного показателя на 7 градусов и более.
Главное управление МЧС России призывает жителей региона соблюдать осторожность и рекомендует придерживаться простых правил безопасности при пользовании отопительными приборами:
- Пользуйтесь только исправными нагревательными устройствами промышленного изготовления.
- Не оставляйте работающие приборы рядом с детьми и домашними питомцами.
- Следите за нагрузкой на электрическую сеть, не допускайте перегрузки.
- Размещайте обогреватели вдали от штор, мебели и вещей, не сушите одежду и обувь на устройствах обогрева.
При возникновении любых опасных ситуаций звоните по номеру экстренной службы спасения — 112.