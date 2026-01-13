  1. Моя Слобода
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода

Температура воздуха будет на 7 градусов ниже нормы.

Фото Алексея Пирязева.

С 13 по 17 января в Тульской области ожидается аномально холодная погода, температура опустится ниже обычного показателя на 7 градусов и более.

Главное управление МЧС России призывает жителей региона соблюдать осторожность и рекомендует придерживаться простых правил безопасности при пользовании отопительными приборами:

  • Пользуйтесь только исправными нагревательными устройствами промышленного изготовления.
  • Не оставляйте работающие приборы рядом с детьми и домашними питомцами.
  • Следите за нагрузкой на электрическую сеть, не допускайте перегрузки. 
  • Размещайте обогреватели вдали от штор, мебели и вещей, не сушите одежду и обувь на устройствах обогрева.

При возникновении любых опасных ситуаций звоните по номеру экстренной службы спасения — 112.

сегодня, в 12:17 −2
Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде
Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде
«Угрожал изнасилованием, представлялся корейцем»: задержан вандал, который громил машины в Туле
«Угрожал изнасилованием, представлялся корейцем»: задержан вандал, который громил машины в Туле
