Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде

Фото Алексея Пирязева.

До 28 февраля в Тульской области проходит Всероссийская олимпиада школьников. Соревнования проводятся по 24 учебным предметам, утверждённым Министерством просвещения, рассказали в министерстве образования Тульской области.

В региональном этапе участвует более 2500 лучших учеников. Накануне, 12 января, прошла олимпиада по экономике, в которой участвовали 125 школьников, показавших лучшие результаты на предыдущем уровне соревнований.

Ребята выполняли задания трёх типов: тесты с выбором ответа, короткие письменные ответы и подробное изложение мыслей. За победу предусмотрены денежные премии от правительства Тульской области:

победителю регионального этапа — 5 тысяч рублей;

победителю всероссийского финала — 50 тысяч рублей;

призеру финала — 30 тысяч рублей.

Учителя, чьи ученики станут лучшими на финале, тоже получат вознаграждение.