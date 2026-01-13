  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде

Учителя, чьи ученики станут лучшими на финале, получат вознаграждение.

Больше 2500 тульских школьников борются за победу во Всероссийской олимпиаде
Фото Алексея Пирязева.

До 28 февраля в Тульской области проходит Всероссийская олимпиада школьников. Соревнования проводятся по 24 учебным предметам, утверждённым Министерством просвещения, рассказали в министерстве образования Тульской области. 

В региональном этапе участвует более 2500 лучших учеников. Накануне, 12 января, прошла олимпиада по экономике, в которой участвовали 125 школьников, показавших лучшие результаты на предыдущем уровне соревнований.

Ребята выполняли задания трёх типов: тесты с выбором ответа, короткие письменные ответы и подробное изложение мыслей. За победу предусмотрены денежные премии от правительства Тульской области:

  • победителю регионального этапа — 5 тысяч рублей;
  • победителю всероссийского финала — 50 тысяч рублей;
  • призеру финала — 30 тысяч рублей.

Учителя, чьи ученики станут лучшими на финале, тоже получат вознаграждение.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
олимпиада школьники образование
Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб
Жизнь Тулы и области
Сосульки высотой в несколько этажей: читатели Myslo делятся фотографиями ледяных глыб
сегодня, в 16:51, 79 2210 4
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов
сегодня, в 07:00, 109 1339 1
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Тульский губернатор вошел в топ-5 политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 09:38, 42 1676 -16
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
Жизнь Тулы и области
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
сегодня, в 12:17, 43 1745 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле по ряду адресов временно отключат газ
В Туле по ряду адресов временно отключат газ
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается аномально холодная погода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.