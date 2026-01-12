На что чаще всего жаловались туляки во время новогодних праздников

За период с 31 декабря по 12 января поступило 16,2 тысячи обращений.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за новогодние праздники зафиксировано 122 нарушения в сфере ЖКХ, из которых 82% связаны с авариями на электросетях. Пик аварий пришелся на 9 и 10 января из-за неблагоприятных погодных условий.

В Туле зарегистрировано 18 нарушений: 13 связаны с электроснабжением, одно — с водоснабжением и одно — с теплоснабжением. В Киреевском и Узловском районах также зафиксировано по 18 нарушений, большинство из которых связаны с электроснабжением.

За период с 31 декабря по 12 января поступило 16,2 тысячи обращений от граждан. Наибольшее количество обращений на тысячу населения зафиксировано в Заокском районе (528), Узловском районе (1115) и Белевском районе (260). В Туле и Донском также было много обращений: 6949 и 693 соответственно.

Основные темы обращений: