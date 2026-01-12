  1. Моя Слобода
За праздники в Тульской области зафиксировано 122 нарушения в работе ЖКХ

На оперативном совещании под руководством Дмитрия Миляева обсудили работу всех служб региона в первую декаду января.

За праздники в Тульской области зафиксировано 122 нарушения в работе ЖКХ

По данным Ситуационного центра губернатора, больше всего неполадок и аварий произошло в Туле, Донском, Киреевском и Узловском районах. 82% от общего числа нарушений – аварии на электросетях. Их пик пришелся на 9 и 10 января – в эти дни регион подвергся нашествию циклона «Фрэнсис».

Из-за непогоды отключения электроэнергии длительностью больше суток были зафиксированы в Узловском, Чернском районах, Новомосковске и Донском. Всего произошло 84 инцидента. Над восстановлением электроснабжения работала 71 бригада специалистов. Был произведён ремонт 1700 км линий электропередачи, устранено свыше 325 обрывов проводов, удалено 285 обледеневших деревьев.

Восстановительные работы проводились в Веневском, Арсеньевском, Кимовском районах, Туле и Славном. Ни одного нарушения не зафиксировано в Заокском, Тепло-Огаревском, Куркинском, Каменском районах, Ефремове и Новогуровском.

Обсудили также работу управляющих компаний. После того, как некоторые УК не справились с устранением последствий снежного коллапса, губернатор предложил усилить контроль за их деятельностью. 

По словам заместителя главы региона Натальи Аникиной, проблемы в организации работы коммунальщиков наблюдались в Туле (УК «Слободка», «Уют-Дом», «Согласие», «Апрель-Менеджмент», «Зеленградъ» «НКП», «ЖУК», «КУБ», «Гамма» и «Гефест»), Киреевске (УК «Монолит») и Волово (УК «Воловская»).

вчера, в 19:05 0
