  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год в Тульской областной клинической больнице сделали 16 тысяч операций - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За год в Тульской областной клинической больнице сделали 16 тысяч операций

Клинико-диагностический центр принял 200 тысяч пациентов.

За год в Тульской областной клинической больнице сделали 16 тысяч операций
Фото минздрава Тульской области.

За год в Тульской областной клинической больнице пролечили более 32 000 пациентов, выполнив 16 000 операций, из которых 4 300 — с использованием современных эндоскопических методов. Это свидетельствует о росте объемов стационарной помощи и внедрении новых хирургических технологий, рассказали в региональном минздраве. 

В больнице начали лечить аритмии методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА), выполнив 66 процедур. Также увеличилось количество операций по восстановлению кровотока, включая удаление атеросклеротических бляшек, на 67 вмешательств по сравнению с прошлым годом (319 операций в 2025 году). В урологии внедрили эндоскопическую операцию по удалению предстательной железы, выполнив более 4 000 таких вмешательств.

Впервые в регионе провели микроинвазивную имплантацию нейростимулятора для лечения межпозвоночных дисков, что позволило оказывать высокотехнологичную помощь без направления пациентов в федеральные центры. Также успешно выполнили 5 пересадок донорской почки.

Клинико-диагностический центр принял 200 000 пациентов, а в дневном стационаре пролечились около 3 000 человек. Лаборатории и отделения диагностики провели более 2 000 000 исследований, включая около 9 000 МРТ и примерно 10 000 КТ. Около 4 000 пациентов прошли стационарную реабилитацию.

«За прошедший год нам удалось не только нарастить объёмы оказания помощи, но и повысить её технологичность и доступность для жителей региона. Это результат слаженной работы всей команды: врачей, среднего и младшего медперсонала, административных служб. В ближайшие годы мы продолжим внедрять современные малоинвазивные и высокотехнологичные методы лечения, расширять программы реабилитации и трансплантологии, чтобы ещё больше пациентов могли получить квалифицированную помощь в пределах региона»,– сказала главный врач медучреждения Анна Савищева.

Филиал больницы в пос. Грицовский — «Госпиталь ветеранов войн и труда» — занял 3-е место в номинации «Самый доброжелательный госпиталь ветеранов войн» на Всероссийском конкурсе «Лучший госпиталь ветеранов войн».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 13:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пациенты больница прием
В Тульской области создадут два новых министерства
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создадут два новых министерства
вчера, в 17:44, 58 2281 -10
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
вчера, в 07:00, 219 1980 5
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
Жизнь Тулы и области
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
вчера, в 08:47, 75 2646 0
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Жизнь Тулы и области
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
вчера, в 13:00, 38 1978 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.