За год в Тульской областной клинической больнице сделали 16 тысяч операций

Фото минздрава Тульской области.

За год в Тульской областной клинической больнице пролечили более 32 000 пациентов, выполнив 16 000 операций, из которых 4 300 — с использованием современных эндоскопических методов. Это свидетельствует о росте объемов стационарной помощи и внедрении новых хирургических технологий, рассказали в региональном минздраве.

В больнице начали лечить аритмии методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА), выполнив 66 процедур. Также увеличилось количество операций по восстановлению кровотока, включая удаление атеросклеротических бляшек, на 67 вмешательств по сравнению с прошлым годом (319 операций в 2025 году). В урологии внедрили эндоскопическую операцию по удалению предстательной железы, выполнив более 4 000 таких вмешательств.

Впервые в регионе провели микроинвазивную имплантацию нейростимулятора для лечения межпозвоночных дисков, что позволило оказывать высокотехнологичную помощь без направления пациентов в федеральные центры. Также успешно выполнили 5 пересадок донорской почки.

Клинико-диагностический центр принял 200 000 пациентов, а в дневном стационаре пролечились около 3 000 человек. Лаборатории и отделения диагностики провели более 2 000 000 исследований, включая около 9 000 МРТ и примерно 10 000 КТ. Около 4 000 пациентов прошли стационарную реабилитацию.

«За прошедший год нам удалось не только нарастить объёмы оказания помощи, но и повысить её технологичность и доступность для жителей региона. Это результат слаженной работы всей команды: врачей, среднего и младшего медперсонала, административных служб. В ближайшие годы мы продолжим внедрять современные малоинвазивные и высокотехнологичные методы лечения, расширять программы реабилитации и трансплантологии, чтобы ещё больше пациентов могли получить квалифицированную помощь в пределах региона»,– сказала главный врач медучреждения Анна Савищева.

Филиал больницы в пос. Грицовский — «Госпиталь ветеранов войн и труда» — занял 3-е место в номинации «Самый доброжелательный госпиталь ветеранов войн» на Всероссийском конкурсе «Лучший госпиталь ветеранов войн».