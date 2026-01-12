За год туляки звонили губернатору больше 90 тысяч раз

За прошедший год жители Тульской области совершили 91 601 звонок на «телефон доверия Губернатора», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Из них 87 687 обращений обработали операторы, а оставшиеся 3 914 звонка — робот.
Самыми популярными темами стали:
- Проблемы отопления — 8 992 обращения.
- Благоустройство территорий — 6 115 жалоб.
- Вопросы здравоохранения — 5 886 сообщений.
При проблемах с отоплением тулякам в первую очередь рекомендуют обращаться в управляющую компанию.
Узнать контакты своей УК можно:
- в навигаторе Wi-Fi и укрытий Тульской области в MAX
- на сайте ГИС ЖКХ в карточке многоквартирного дома.