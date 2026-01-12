За год туляки звонили губернатору больше 90 тысяч раз

В топе обращений— проблемы с отоплением.

Фото freepik.com.

За прошедший год жители Тульской области совершили 91 601 звонок на «телефон доверия Губернатора», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Из них 87 687 обращений обработали операторы, а оставшиеся 3 914 звонка — робот.

Самыми популярными темами стали:

Проблемы отопления — 8 992 обращения.

Благоустройство территорий — 6 115 жалоб.

Вопросы здравоохранения — 5 886 сообщений.

При проблемах с отоплением тулякам в первую очередь рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

Узнать контакты своей УК можно: