За год туляки звонили губернатору больше 90 тысяч раз

В топе обращений— проблемы с отоплением.

Фото freepik.com.

За прошедший год жители Тульской области совершили 91 601 звонок на «телефон доверия Губернатора», рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Из них 87 687 обращений обработали операторы, а оставшиеся 3 914 звонка — робот.

Самыми популярными темами стали:

  • Проблемы отопления — 8 992 обращения.
  • Благоустройство территорий — 6 115 жалоб.
  • Вопросы здравоохранения — 5 886 сообщений.

При проблемах с отоплением тулякам в первую очередь рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

Узнать контакты своей УК можно:

  • в навигаторе Wi-Fi и укрытий Тульской области в MAX
  • на сайте ГИС ЖКХ в карточке многоквартирного дома.

вчера, в 10:02 0
