Ветеран ВОВ и почётный гражданин Тулы Василий Денисов отметил вековой юбилей

С праздником Василия Алексеевича поздравили руководители оружейной столицы.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В понедельник, 12 января, сотый день рождения отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Денисов. С юбилеем ветерана поздравили мэр Тулы Алексей Эрк и глава городской администрации Илья Беспалов. Они пожелали ему здоровья, добра и крепости духа.

Василий Денисов до начала войны окончил летное училище, в 1943 году был призван в ряды Советской Армии. Служил механиком самолета. После Победы продолжил службу на тульском аэродроме Клоково.

Более 70 лет Василий Алексеевич живет в Туле. Он трудился на оружейном заводе и автотранспортных предприятиях. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «XXX лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги».

Василий Денисов — член Совета ветеранов войны, активный участник городских мероприятий, вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он вырастил двоих детей, пятерых внуков и девять правнуков.

сегодня, в 09:00 +6
Другие статьи по темам
Событие
юбилей ветеран Великой Отечественной войны поздравление
Люди
Илья Беспалов Алексей Эрк
Место
Тула
