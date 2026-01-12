В Туле силовики провели очередной рейд по нелегалам

Под проверку попали более 100 иностранцев, 13 из них нарушили закон.

Фото: телеграм-канал "Тула ЭкстремиZм"

Тульские полицейские провели очередной профилактический рейд по борьбе с нелегальной миграцией. По информации телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм» проверка коснулась овощного рынка в Пролетарском районе, а также кафе в Центральном и Привокзальном районах города.

Всего было проверено свыше 100 иностранных граждан, 13 из которых были уличены в нарушении миграционного и трудового законодательства. Кроме того, к административной ответственности привлечены работодатели, незаконно использующие труд иностранцев.