В Туле составляют списки кандидатов в присяжные

Присяжные нужны для работы в Тульском областном суде, 2-м Западном окружном военном суде, районных судах Тулы и Ленинском районном суде.

В Туле составляют списки кандидатов в присяжные
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы формирует списки кандидатов в присяжные заседатели Тульской области на предстоящий четырёхлетний период — с 1 июня 2026 года по 31 мая 2030 года.

Главные управления администрации по территориальным округам составляют списки кандидатов для работы в Тульском областном суде, 2-м Западном окружном военном суде, районных судах Тулы и Ленинском районном суде области.

Списки формируются путем случайной выборки. В администрации отмечают: участие в отправлении правосудия в качестве присяжного заседателя - почетная гражданская обязанность. Всех включенных в списки уведомят об этом в письменной форме.

вчера, в 10:20 0
