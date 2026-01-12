  1. Моя Слобода
  В тульском правительстве подвели итоги реализации нацпроектов за 2025 год
В тульском правительстве подвели итоги реализации нацпроектов за 2025 год

Доклад представил председатель регионального кабмина Михаил Пантелеев.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По его словам, значительный объём работ был выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: отремонтировано 592 км автодорог, введено в эксплуатацию более 900 тысяч кв. м. жилья. Ожидается, что эта цифра превысит плановые показатели и достигнет миллиона.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» обеспечил поддержку предпринимательской активности и инвестиционного развития. Более 7000 субъектов малого и среднего бизнеса получили меры поддержки, было выдано свыше 250 займов на старт и развитие различных проектов. В регион привлечены три новых резидента, которые инвестируют порядка 20 млрд рублей и создадут более 600 новых рабочих мест. 

В течение года около 1200 туляков прошли переобучение и получили востребованные профессиональные навыки по нацпроекту «Кадры». Наш регион подтвердил статус федеральной площадки Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор станка с ЧПУ» и примет его финал в 2026 году.

Тульская область внедрила все инструменты регионального экспортного стандарта и заняла второе место в ЦФО и девятое место в стране по эффективности его реализации. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса составил почти 230 млн долларов США, а внешнеторговый оборот превысил 3,5 млрд долларов.

В сфере экологии Тульская область находится в лидерах по развитию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами: 77% отходов проходят сортировку, введён в эксплуатацию новый современный комплекс по переработке мусора, не допущено лесных пожаров, проведены работы по лесовосстановлению.

Обеспечена стопроцентная доступность социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Жители сэкономили более 2,2 млн минут времени, а средняя оценка качества предоставления услуг составила 4,59 балла из 5. Формируется технологический задел на будущее — от развития беспилотных авиасистем до создания инновационного научно-технологического центра «Композитная долина».

Михаил Пантелеев подчеркнул, что правительство Тульской области проведет системную работу по достижению национальных целей и реализации нацпроектов в регионе.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил организовать качественное взаимодействие между органами исполнительной власти для ускорения согласования межведомственных решений по выполнению нацпроектов и отметил, что отбор объектов и приёмка выполненных работ должны происходить с участием жителей.

12 января, в 20:50 −2
