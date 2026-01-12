В Тульской области с 1 января выросли тарифы на междугородние перевозки: сколько теперь стоит проезд

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области несколько транспортных компаний, работающих по нерегулируемому тарифу, направили письма в министерство транспорта и дорожного хозяйства с просьбой повысить стоимость проезда с 1 января 2026 года.

Решение касается только коммерческих перевозчиков, которые имеют право самостоятельно устанавливать тарифы в соответствии с действующим законодательством, — пояснили Myslo в минтрансе. Ранее Myslo сообщал о подорожании проезда в Щекино и Богородицке.

Вот как изменились тарифы:

ИП Куликова З.Н.

Маршрут № 114К «Щекино — Тула»

Старый тариф: 115 руб.

Новый тариф: 128 руб.

ИП Розвезев С. А.

Маршрут № 117К «Щекино — Тула»

Старый тариф: 123 руб.

Новый тариф: 137 руб.

ООО «МИГ»ТулаТранс»

Маршрут № 280 «Тула — Щекино — Советск»

Старый тариф: 205 руб.

Новый тариф: 227 руб.

ООО «Алексинское ПАТП»

Маршрут № 263 «Алексин — Тула»

Старый тариф: 300 руб.

Новый тариф: 375 руб.

Маршрут № 264 «Алексин — Тула»

Старый тариф: 380 руб.

Новый тариф: 475 руб.

Маршрут № 175К «Дубна — Тула»

Старый тариф: 220 руб.

Новый тариф: 250 руб.

Маршрут № 175К «Дубна — Тула» (через д. Павлино)

Старый тариф: 269 руб.

Новый тариф: 305 руб.

ООО «Автоколонна № 1288»

Маршрут № 216 «Арсеньево — Тула»

Старый тариф: 493 руб.

Новый тариф: 595 руб.

Маршрут № 269 «Арсеньево — Тула» (через д. Кравину)

Старый тариф: 457 руб.

Новый тариф: 548 руб.

Маршрут № 269 «Арсеньево — Тула» (через д. Воскресенское)

Старый тариф: 474 руб.

Новый тариф: 568 руб.

Маршрут № 261 «Краинка — Тула»

Старый тариф: 474 руб.

Новый тариф: 568 руб.

Маршрут № 256 «Суворов — Тула»

Старый тариф: 420 руб.

Новый тариф: 500 руб.

ООО «Богородицкое ПАТП»

Маршрут № 231 «Богородицк — Тула»

Старый тариф: 312 руб.

Новый тариф: 374 руб.

Маршрут № 232 «Куркино — Тула»

Старый тариф: 591 руб.

Новый тариф: 709 руб.

ООО «Ефремовское ПАТП», увеличение тарифов с 10 января

Маршрут № 212 «Чернь — Тула»

Старый тариф: 459 руб.

Новый тариф: 551 руб.

Маршрут № 181К «Плавск — Тула»

Старый тариф: 260 руб.

Новый тариф: 324 руб.

В министерстве отметили, что на большинстве основных направлений в регионе работают транспортные компании, работающие по регулируемому тарифу. Стоимость проезда у них не превышает установленную постановлением Правительства от 18 февраля 2021 года № 59 (ред. от 21 июля 2025 года).