В Тульской области создадут два новых министерства

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Главой государства поставлена задача изменить парадигму подготовки кадров для экономики страны. В связи с этим будет создано отдельное министерство труда Тульской области.

Глава региона поручил заместителю губернатора Тульской области Ярославу Ракову наряду с культурно-познавательным туризмом координировать и другие его виды в регионе: автомобильный, экологический, сельский, промышленный. Одной из его приоритетных задач будет организация качественного взаимодействия и сотрудничества для повышения туристической привлекательности региона между всеми отраслями, в том числе с экономическим блоком.

Для эффективного достижения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство» будет создано министерство туризма Тульской области.

Ярослав Раков также займется организацией работы по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление, определению четкого KPI для каждого органа исполнительной власти.

Фотограф:
вчера, в 17:44 −10
Место
Тула
Прочее
министерство туризма министерство труда
