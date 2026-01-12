В Тульской области могут ввести льготную ипотеку для студентов

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В минувшем году в регионе реализовывались 13 национальных и 46 региональных проектов, синхронизированных с 34 госпрограммами. Дмитрий Миляев подчеркнул значимость нацпроектов для жителей региона:

— Это реальные изменения в повседневной жизни граждан: обновленные школы и больницы, отремонтированные дороги, благоустроенные дворы и парки, стимул для развития экономики: создание рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие бизнеса; модернизация коммунальной инфраструктуры, возможность выровнять качество жизни между городами и сельскими территориями, — сказал губернатор.

Одним из ключевых направлений стал нацпроект «Семья». В 2025 году региональными мерами поддержки воспользовались 67 тысяч семей. Туляки получали выплаты на погашение ипотечных кредитов в размере 550 тысяч рублей, компенсацию 50% стоимости профессионального обучения одного из детей в многодетных семьях. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, заключили свыше 2000 социальных контрактов.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Наталье Архиповой организовать комплекс мер по поддержке семей с учётом потребностей жителей. Среди рассматриваемых инициатив — введение льготной ипотеки для студенческих семей.

Существенные результаты достигнуты в поддержке старшего поколения и людей с инвалидностью. Более 5700 жителей получили помощь в рамках системы долговременного ухода, а в программу «Активное долголетие» по итогам года вовлечены 166 тысяч пожилых туляков. И результаты уже ощутимы: с 2023 года продолжительность жизни в регионе выросла на год.

Значительные изменения произошли в сфере здравоохранения. За прошлый год отремонтировано 41 медучреждение, введён в эксплуатацию 21 новый фельдшерско-акушерский пункт, что повысило доступность медицинской помощи, прежде всего в деревнях и сёлах. Закуплено 68 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования и 40 спецавтомобилей.

Привлечено 660 врачей, треть из которых — молодые специалисты. Все меры поддержки медицинских работников, включая выплаты, предоставление служебного жилья и компенсацию аренды, по поручению губернатора будут сохранены и в 2026 году.

Младенческая смертность в Тульской области достигла рекордно низких значений, а благодаря внедрению новым технологиям, сопровождению беременности и профилактике абортов удалось сохранить 300 жизней малышей.

Развитие образования и молодёжной политики стало ещё одним важным социальным результатом года. были отремонтированы 22 объекта, более 170 школ получили современное оборудование. Модернизированы молодёжные центры в Новомосковске и Тёплом.

Трудоустройство выпускников колледжей достигло 84,1% — это выше среднего уровня по России, а выпускники программ «Профессионалитета» были трудоустроены на 100%. Кадровая укомплектованность образовательных организаций выросла на 7%.

— По итогам года Тульская область успешно выполнила ключевые показатели большинства нацпроектов. Это долгосрочный курс на развитие, который должен ощущаться каждым жителем Тульской области. Благодаря поддержке высшего руководства страны регион получает значительные федеральные средства. Это доверие мы обязаны оправдать результативной работой. Наша задача — добиться измеримых результатов по улучшению качества жизни наших граждан, — подчеркнул Дмитрий Миляев.