В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

Они направлены на повышение эффективности управления при достижении национальных целей.

12 января губернатор Дмитрий Миляев объявил о кадровых изменениях в составе правительства региона.

С 1 февраля на должность первого заместителя губернатора Тульской области будет назначена Наталья Архипова. Она будет координировать работу министерств по контролю и правовому обеспечению и продолжить курировать отрасли: здравоохранение, социальную защиту и труд.

Глава региона поручил выстроить Наталье Архиповой новую систему взаимодействия с населением и усовершенствовать информационную работу взаимодействия со СМИ. Это касается семейной политики, системы здравоохранения, социальной политики и других сфер.

Александр Бибиков будет назначен на должность заместителя председателя правительства Тульской области. Он будет курировать работу министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений и министерства по правовому обеспечению.

В региональном минконтроля выстроена чёткая работа по мониторингу выполнения национальных проектов. Ему передадут из министерства экономического развития Тульской области функции по контролю за реализацией мероприятий по достижению национальных целей, показателей высшего должностного лица и выполнением региональных программ.

Алексей Степин будет назначен на должность заместителя председателя правительства Тульской области. Он будет курировать министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии; промышленности; развития предпринимательства региона.

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков займется организацией работы по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление, определению четкого KPI для каждого органа исполнительной власти.

Следующий год объявлен Президентом страны Годом единства народов России. В связи с этим заместитель губернатора Алексей Давлетшин до конца января должен представить план по проведению тематических мероприятий в Тульской области.