В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях

Движение трамваев заблокировано.

Утром 12 января на улице Нижней Студёнке мужчина на внедорожнике решил проехать по трамвайным путям и застрял.

Об этом в редакцию Myslo сообщили подписчики.  

photo_2026-01-12_08-46-28.jpg

UPD 8.57: Как сообщают туляки, машину уже убрали, трамваи поехали.

вчера, в 08:47 0
Событие
трамваи
