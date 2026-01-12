В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях

Утром 12 января на улице Нижней Студёнке мужчина на внедорожнике решил проехать по трамвайным путям и застрял.

Об этом в редакцию Myslo сообщили подписчики.

UPD 8.57: Как сообщают туляки, машину уже убрали, трамваи поехали.