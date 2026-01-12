В Ефремовском районе компания получила предостережение за карантинные семена рапса

Россельхознадзор не уведомили о доставке продукции.

Фото freepik.com.

Управление Россельхознадзора по Тульской областям объявило предостережение компании из Ефремовского района.

Специалисты обнаружили нарушения, связанные с отсутствием извещения о доставке подкарантинной продукции — семян рапса весом 1 148,25 тонны. Хотя на эту продукцию был выдан карантинный сертификат, компания не уведомила Россельхознадзор о её доставке.

Согласно правилам, установленным Министерством сельского хозяйства РФ, компании обязаны немедленно сообщать о доставке подкарантинной продукции. Это необходимо для предотвращения распространения вредных организмов и защиты растений.

Карантинный фитосанитарный контроль направлен на выявление и предотвращение распространения опасных вредителей и болезней растений.