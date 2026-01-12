  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ефремовском районе компания получила предостережение за карантинный рапс - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Ефремовском районе компания получила предостережение за карантинные семена рапса

Россельхознадзор не уведомили о доставке продукции.

В Ефремовском районе компания получила предостережение за карантинные семена рапса
Фото freepik.com.

Управление Россельхознадзора по Тульской областям объявило предостережение компании из Ефремовского района. 

Специалисты обнаружили нарушения, связанные с отсутствием извещения о доставке подкарантинной продукции — семян рапса весом 1 148,25 тонны. Хотя на эту продукцию был выдан карантинный сертификат, компания не уведомила Россельхознадзор о её доставке.

Согласно правилам, установленным Министерством сельского хозяйства РФ, компании обязаны немедленно сообщать о доставке подкарантинной продукции. Это необходимо для предотвращения распространения вредных организмов и защиты растений.

Карантинный фитосанитарный контроль направлен на выявление и предотвращение распространения опасных вредителей и болезней растений.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 14:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рапс карантин Россельхознадзор
В Тульской области создадут два новых министерства
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создадут два новых министерства
вчера, в 17:44, 58 2280 -10
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
вчера, в 07:00, 219 1979 5
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
Жизнь Тулы и области
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
вчера, в 08:47, 75 2644 0
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Жизнь Тулы и области
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
вчера, в 13:00, 38 1977 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новые правила сдачи экзамена на права: что известно
Новые правила сдачи экзамена на права: что известно
«Системный коллапс!»: жители пятиэтажек на Плеханова заблокированы из-за заснеженных проездов и трамвая
«Системный коллапс!»: жители пятиэтажек на Плеханова заблокированы из-за заснеженных проездов и трамвая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.