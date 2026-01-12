  1. Моя Слобода
  В декабре туляки чаще всего жаловались в Роспотребнадзор на качество детской одежды и обуви
В декабре туляки чаще всего жаловались в Роспотребнадзор на качество детской одежды и обуви

Вопросы возникали и по онлайн-покупкам новогодних игрушек.

В декабре 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели «горячую линию» по качеству детских товаров и новогодним подаркам. Всего консультацию получили 191 житель Тульской области. 

Специалисты провели 146 консультаций по следующим вопросам:

  • Качество детской одежды (13%) — условия возврата и требования к документам продавца.
  • Безопасность обуви (11%) — обмен качественной продукции и получение денег за бракованный товар.
  • Онлайн-покупки игрушек (10%) — случаи нарушений договора поставки и изменение цены продавцами.

Кроме того, сотрудники ведомства дали 45 рекомендаций по проведению детских новогодних мероприятий.

вчера, в 11:02
