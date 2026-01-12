В декабре туляки чаще всего жаловались в Роспотребнадзор на качество детской одежды и обуви

В декабре 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели «горячую линию» по качеству детских товаров и новогодним подаркам. Всего консультацию получили 191 житель Тульской области.
Специалисты провели 146 консультаций по следующим вопросам:
- Качество детской одежды (13%) — условия возврата и требования к документам продавца.
- Безопасность обуви (11%) — обмен качественной продукции и получение денег за бракованный товар.
- Онлайн-покупки игрушек (10%) — случаи нарушений договора поставки и изменение цены продавцами.
Кроме того, сотрудники ведомства дали 45 рекомендаций по проведению детских новогодних мероприятий.