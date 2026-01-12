Туляки получат по 100 тысяч рублей субсидий на газификацию домов

Программа социальной газификации для льготных категорий граждан продолжится в 2026 году. Правительство РФ выделит 1 млрд рублей из бюджета на субсидии для подключения жилья к газовым сетям, сообщают РИА Новости.
Льготники получат минимум 100 тысяч рублей на оборудование и подключение.
Помощь предусмотрена для:
- Многодетных родителей;
- Граждан с низкими доходами;
- Участников спецоперации и членов их семей;
- Инвалидов I группы;
- Опекунов детей-инвалидов;
- Ветеранов Великой Отечественной войны.
Средства распределят по регионам на основании заявок местных властей.