Туляки получат по 100 тысяч рублей субсидий на газификацию домов

Программа работает с 2021 года.

Фото из архива Myslo.

Программа социальной газификации для льготных категорий граждан продолжится в 2026 году. Правительство РФ выделит 1 млрд рублей из бюджета на субсидии для подключения жилья к газовым сетям, сообщают РИА Новости.

Льготники получат минимум 100 тысяч рублей на оборудование и подключение.

Помощь предусмотрена для:

Многодетных родителей;

Граждан с низкими доходами;

Участников спецоперации и членов их семей;

Инвалидов I группы;

Опекунов детей-инвалидов;

Ветеранов Великой Отечественной войны.

Средства распределят по регионам на основании заявок местных властей.