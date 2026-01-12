  1. Моя Слобода
Туляки получат по 100 тысяч рублей субсидий на газификацию домов

Программа работает с 2021 года.

Программа социальной газификации для льготных категорий граждан продолжится в 2026 году. Правительство РФ выделит 1 млрд рублей из бюджета на субсидии для подключения жилья к газовым сетям, сообщают РИА Новости. 

Льготники получат минимум 100 тысяч рублей на оборудование и подключение.

Помощь предусмотрена для:

  • Многодетных родителей;
  • Граждан с низкими доходами;
  • Участников спецоперации и членов их семей;
  • Инвалидов I группы;
  • Опекунов детей-инвалидов;
  • Ветеранов Великой Отечественной войны.

 Средства распределят по регионам на основании заявок местных властей.

вчера, в 11:22 0
