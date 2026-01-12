«Тулгорэлектротранс» прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в первый день после праздников

Фото Алексея Пирязева.

В первый рабочий день после новогодних праздников многие туляки опоздали на работу из-за проблем с общественным транспортом. Его было мало или же водители проезжали остановки из-за того, что салон был набит под завязку.

В «Тулгорэлектротрансе» прокомментировали ситуацию:

«Городской общественный транспорт 12 января на линии вышел в обычном рабочем порядке. Наблюдаются незначительные задержки на пути следования и затруднения в движении из-за погодных условий. Кроме этого, расписание сбивается из-за простоев, связанных с ситуациями на дорогах: неправильно припаркованных авто, а также оставленных на трамвайных путях машинах».

А как вы доехали утром до работы/учебы? Всё ли в порядке было с общественным транспортом?