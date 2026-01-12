Стало известно, когда восстановят пострадавший от БПЛА многоквартирный дом в Новомосковске

Фото пресс-службы правительства Тульской области и из тг-канала Руслана Бутова.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев напомнил, что во время новогодних праздников регион подвергался атакам БПЛА дальнего действия. В результате несколько домов получили повреждения. Наиболее серьезные — в многоквартирном доме в Новомосковске. Там сейчас проводят ремонтно-восстановительные работы.

Заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный добавил, что на сегодняшний день демонтированы поврежденные части перекрытия, произведена обвязка арматурой, уложен утеплитель и залиты монолитные перекрытия.

Подрядная организация приступила к демонтажу и вывозу опалубки. Завершить работы планируется в течение пяти дней.

Дмитрий Миляев поручил Игорю Казенному держать ход работ на личном контроле.