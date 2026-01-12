  1. Моя Слобода
«Системный коллапс!»: жители пятиэтажек на Плеханова заблокированы из-за заснеженных проездов и трамвая

Жильцам домов 136, 138, 140 после ремонта путей оставили минимум вариантов для выезда. Теперь еще и снега навалило.

Фото Евгении Авдеевой

В редакцию Myslo от лица жителей нескольких пятиэтажек по улице Плеханова обратилась тулячка Евгения Авдеева.

— Проблема с дорожным движением на Плеханова — системный коллапс! Летом 2024 года на улице Плеханова изменили схему движения и модернизировали трамвайные пути… В связи с устранением переездов через пути, жители домов 136, 138, 140 заблокированы. Раньше, даже при снеге, можно было проехать по трамвайным путям вверх. Сейчас — пути закрыты, обочины завалены снегом, а проезды к домам — полностью перекрыты. 

photo_2026-01-12_13-08-09.jpg

Обещания «ежедневной уборки», что никаких проблем не будет, так безопаснее (ага-ага! Постоянно вылавливаю бабулечек, которые еле успевают перепрыгнуть через трамвайные пути, перед несущимся с поворота от депо трамвая) и практичнее, никто не застрянет — пустой звук. 

Сегодня 12 января, большая машина встряла — выезда нет. Только вариант попробовать прорваться по встречке, если пузом не сядешь: не чистят, узко, после проходящего снегоуборочного трамвая вообще красота, все заметается — все старания местных, пытающихся орагнизовать себе проезд к дому сводится сразу на «0», — написала Евгения.

Ранее после ремонта трамвайных путей на ул. Плеханова в Туле жители уже выражали недовольство изменением схемы движения вдоль домов. Об этом Myslo писал здесь

вчера, в 14:04 +5
