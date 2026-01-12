  1. Моя Слобода
Полиция ищет потерпевших по делу о болоховской учительнице, придумавшей хитрую схему с сертификатами на жилье

Женщину подозревают в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей.

Фото Артема Жильцова.

Следственный отдел ОМВД России по Киреевскому району расследует уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Болохово. Она обвиняется в совершении более 50 эпизодов мошенничества в отношении жителей региона.

Всех, кто пострадал от действий женщины или знает о подобных случаях, просят обратиться:

  • В дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району (г. Киреевск, ул. Ленина, 22).
  • К начальнику следственного отдела ОМВД России по Киреевскому району Анисимовой Оксане Александровне по телефону: 8 (487) 546-44-69.

Напомним, в отношении педагога из Болохово возбуждено уголовное дело. Всего в деле 21 эпизод: 19 по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, и еще два — по факту крупного мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба — 3 273 000 рублей.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 24 суток.

Ранее Myslo подробно писал об этой истории здесь

вчера, в 15:27 +2
