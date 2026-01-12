Погода в Туле 13 января: скользко и до -10 градусов

Фото Алексея Пирязева.

Во вторник в регионе будет облачно, преимущественно без осадков. Местами гололедица, ветер юго-западный, до семи метров в секунду.

Температура ночью — от -13 до -18 градусов, днём — от -10 до -15. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.