Новые правила сдачи экзамена на права: что известно

Фото Алексея Пирязева.

МВД России разработало поправки в правила получения водительских прав. Согласно предложенным изменениям, кандидаты на экзамене не смогут пользоваться телефонами, фотоаппаратами и другой электроникой. Проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, сообщают «Известия».

Также планируется сократить срок пересдачи практического экзамена с 180 до 60 дней.

Вместо бумажных медицинских справок будут использоваться электронные документы, если информация о здоровье водителя уже есть в специальной базе данных МВД и Минздрава.

Если профессиональный водитель не пройдет обязательный медосмотр, его водительские права могут признать недействительными. Эти изменения направлены на повышение безопасности и упрощение процесса получения прав.

«Для борьбы с использованием кандидатами в водители различных устройств связи (скрытые наушники, видеокамеры и прочее) при сдаче экзамена вводится основание для аннулирования результатов экзаменов, а также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче — не ранее 12 месяцев со дня проведения экзамена, результат которого был аннулирован», — пишет издание.