  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за снегопада в Тульской области пришлось вытаскивать 72 застрявшие машины скорой помощи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Из-за снегопада в Тульской области пришлось вытаскивать 72 застрявшие машины скорой помощи

Дорожную ситуацию во время новогодних праздников обсудили на оперативном совещании в правительстве.

Из-за снегопада в Тульской области пришлось вытаскивать 72 застрявшие машины скорой помощи

Из-за снегопада в Тульской области во время новогодних праздников сложилась непростая дорожная обстановка. Так, за указанный период в регионе произошло 32 аварии, в которых пострадали 57 человек, погибших нет. Наиболее крупное ДТП случилось в Богородицком районе, где туристический автобус опрокинулся в кювет. Пострадавшие остаются в больницах региона. 

В Тульской области зафиксировано 72 случая, когда необходимо было оказать помощь застрявшим машинам скорой помощи. Больше всего таких инцидентов произошло в Туле и Заокском районе. Все обращения были отработаны.

Напомним, по данным синоптиков, за первые 11 дней января выпало значительное количество осадков, превысившее месячную норму в некоторых районах более чем в два раза.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 17:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
скорая помощь снегопад
В Тульской области создадут два новых министерства
Жизнь Тулы и области
В Тульской области создадут два новых министерства
вчера, в 17:44, 58 2276 -10
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 января: снег и до -3
вчера, в 07:00, 219 1978 5
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
Жизнь Тулы и области
В Мясново внедорожник застрял на трамвайных путях
вчера, в 08:47, 75 2644 0
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
Жизнь Тулы и области
Дорога почищена, но «Хартия» не едет: туляки возмущены горами мусора
вчера, в 13:00, 38 1975 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«УК – это бизнес. Если тяжело, уходи с рынка»: Дмитрий Миляев предложил изменить требования к работе коммунальщиков
«УК – это бизнес. Если тяжело, уходи с рынка»: Дмитрий Миляев предложил изменить требования к работе коммунальщиков
«Тулгорэлектротранс» прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в первый день после праздников
«Тулгорэлектротранс» прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в первый день после праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.