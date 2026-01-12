Из-за снегопада в Тульской области пришлось вытаскивать 72 застрявшие машины скорой помощи

Дорожную ситуацию во время новогодних праздников обсудили на оперативном совещании в правительстве.

Из-за снегопада в Тульской области во время новогодних праздников сложилась непростая дорожная обстановка. Так, за указанный период в регионе произошло 32 аварии, в которых пострадали 57 человек, погибших нет. Наиболее крупное ДТП случилось в Богородицком районе, где туристический автобус опрокинулся в кювет. Пострадавшие остаются в больницах региона.

В Тульской области зафиксировано 72 случая, когда необходимо было оказать помощь застрявшим машинам скорой помощи. Больше всего таких инцидентов произошло в Туле и Заокском районе. Все обращения были отработаны.

Напомним, по данным синоптиков, за первые 11 дней января выпало значительное количество осадков, превысившее месячную норму в некоторых районах более чем в два раза.