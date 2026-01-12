  1. Моя Слобода
Где в Туле отключат свет 13 января

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Обесточены будут следующие дома:

  • ул. Парижской Коммуны, 12-64 (чётн.), 1-61 (нечётн.), 4, 6, 7-а,
  • ул. Токарева, 8-32 (чётн.), 11-29 (нечётн.), 23-а, 32-а, 38,
  • ул. Грибоедова, 30-62 (чётн.),36-а,38-а, 46-а, 58-а, 29-61 (нечётн.),
  • ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,16,
  • ул. Красина, 4-26 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 55, 57,
  • ул. Нормандии Неман, 2-18 (четн.), 3-21 (нечетн.) 16-а,
  • ул. Куренкова, 44-50 (чётн.), 41-45 (нечётн.), 45/1,
  • ул. Галкина, 237, 254,
  • пр-д Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 24-а, 27, 29, 30, 31, 41, 42,
  • пос. 2-й Лихвинский, 27-40,
  • ул. Каминского, 22,
  • пр-т Ленина, 28.

вчера, в 22:10 0
