Тульские пряники будут продавать в воронежских парках

Тульская и Воронежская области продолжают развивать сотрудничество в сфере бизнеса.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Тульская делегация с бизнес-миссией посетила Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Предприниматели из тульского региона пообщались с представителями бизнеса в сфере туриндустрии. В частности, достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Туляки ознакомились с воронежскими гастрономическими брендами и товарами местных производителей. В этом направлении также были достигнуты договоренности о сотрудничестве. В частности, одна из кондитерских фабрик будет поставлять тульские пряники в парки Воронежа.

В рамках бизнес-миссии было заключено восемь соглашений о сотрудничестве в сфере туриндустрии, торговли, межрегионального продвижения и др.