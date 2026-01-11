  1. Моя Слобода
Тульские пряники будут продавать в воронежских парках

Тульская и Воронежская области продолжают развивать сотрудничество в сфере бизнеса.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Тульская делегация с бизнес-миссией посетила Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Предприниматели из тульского региона пообщались с представителями бизнеса в сфере туриндустрии. В частности, достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Туляки ознакомились с воронежскими гастрономическими брендами и товарами местных производителей. В этом направлении также были достигнуты договоренности о сотрудничестве. В частности, одна из кондитерских фабрик будет поставлять тульские пряники в парки Воронежа. 

В рамках бизнес-миссии было заключено восемь соглашений о сотрудничестве в сфере туриндустрии, торговли, межрегионального продвижения и др.

вчера, в 09:40 +1
