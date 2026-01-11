Роспотребнадзор дал советы тулякам, как вернуться в рабочий режим после длинных каникул

Резкий переход от расслабленного режима к высокой рабочей нагрузке может стать серьезным стрессом для организма.

Фото Алексея Пирязева.

Для минимизации стресса и обеспечения плавного вхождения в рабочий процесс Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует придерживаться следующих принципов:

Постепенная нормализация режима сна

Не пытайтесь сразу лечь спать в привычное доканикульное время. Сдвигайте время отхода ко сну и подъема на 30–60 минут раньше ежедневно, пока не достигнете нужного графика. Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет 7–9 часов.

Планирование нагрузки

В первые дни старайтесь не перегружать себя сложными и срочными задачами. Сконцентрируйтесь на разборе корреспонденции, планировании и задачах, требующих минимальной когнитивной вовлеченности. Это поможет снизить психоэмоциональную нагрузку.

Водный баланс

Восстановите адекватный водный режим. Обезвоживание, вызванное, возможно, избытком соленых или алкогольных напитков во время праздников, усугубляет общую интоксикацию и снижает защитные функции слизистых оболочек.

Возвращение в коллектив после перерыва — это время повышенного эпидемиологического риска из-за активной циркуляции вирусов.

Чтобы укрепить иммунитет, правильно питайтесь, вернитесь к здоровому рациону. Употребляйте больше витаминов (особенно С и D) и полезных веществ (цинк), которые помогают иммунитету. Ешьте больше клетчатки (овощи, фрукты) — это важно для здоровья кишечника, где сосредоточена большая часть наших защитных сил.

Чаще проветривайте, открывайте окна в офисах и кабинетах. Регулярное проветривание — лучший способ снизить концентрацию вирусов гриппа и ОРВИ в воздухе.

Соблюдайте чистоту при чихании и кашле.

Двигайтесь: даже небольшая умеренная физическая активность (например, короткие прогулки в обеденный перерыв) улучшает кровообращение и помогает организму быстрее восстановиться и лучше сопротивляться болезням.