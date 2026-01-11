Рекордные снегопады, показ шуб и дрифтер на площади Ленина: топ новостей недели на Myslo

Главная новость недели — это, конечно, рекордные снегопады в Тульской области. Снега не было весь декабрь, а в начале январе погода отыгралась на нас, кажется, за всю зиму. Осадков выпало так много, что коммунальщики и техника не успевают расчищать дороги. Им на помощь выходят обычные люди. Так, к примеру, 10 января в регионе прошел снежный субботник. В нем приняли участие более 16,5 тысяч туляков. Расслабляться не стоит, снегопады продолжатся в ближайшие дни.

В топе просматриваемых новостей недели — модный показ шуб в «Искре». Модели продемонстрировали гостям, как менялся женский облик роскоши и тепла в истории с 50-60-х годов прошлого века и до наших дней. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Утром 7 января водитель «семерки» пробрался на площадь Ленина прямо под ёлку и устроил дрифт. Нарушителем оказался 22-летний парень. Сотрудники ГИБДД составили на него 4 протокола, кроме того, его авто эвакуировали на спецстоянку.

Еще одна тема недели — в районе Старого парка в Веневе был обнаружен источник радиации. Физик объяснил, откуда это могло взяться. Роспотребнадзор провел замеры в ближайшей жилой застройке. Сообщается, что показатели соответствуют естественным фоновым значениям.

В топе читаемых новостей — история туляков, которые обвиняют «Оркестр MUSE при свечах» в срыве концертов. Несостоявшиеся зрители жалуются не только на внезапную отмену мероприятия, но и на невозврат денег за билеты. Подробности по ссылке.

