Рекордные снегопады, показ шуб и дрифтер на площади Ленина: топ новостей недели на Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Главная новость недели — это, конечно, рекордные снегопады в Тульской области. Снега не было весь декабрь, а в начале январе погода отыгралась на нас, кажется, за всю зиму. Осадков выпало так много, что коммунальщики и техника не успевают расчищать дороги. Им на помощь выходят обычные люди. Так, к примеру, 10 января в регионе прошел снежный субботник. В нем приняли участие более 16,5 тысяч туляков. Расслабляться не стоит, снегопады продолжатся в ближайшие дни. 

3c236941-f8d2-4cc4-8ce9-74865107fe83_b.jpg

В топе просматриваемых новостей недели — модный показ шуб в «Искре». Модели продемонстрировали гостям, как менялся женский облик роскоши и тепла в истории с 50-60-х годов прошлого века и до наших дней. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

aa6c8e22-8460-41cb-83c6-32416fda8d28_b.jpg

Утром 7 января водитель «семерки» пробрался на площадь Ленина прямо под ёлку и устроил дрифт. Нарушителем оказался 22-летний парень. Сотрудники ГИБДД составили на него 4 протокола, кроме того, его авто эвакуировали на спецстоянку. 

3355231e-afcb-454a-97b4-1b60dc9917c6_3.jpg

Еще одна тема недели — в районе Старого парка в Веневе был обнаружен источник радиации. Физик объяснил, откуда это могло взяться. Роспотребнадзор провел замеры в ближайшей жилой застройке. Сообщается, что показатели соответствуют естественным фоновым значениям.

3c74def4-3806-4e89-941b-8335b19709ee_3.jpg

В топе читаемых новостей — история туляков, которые обвиняют «Оркестр MUSE при свечах» в срыве концертов. Несостоявшиеся зрители жалуются не только на внезапную отмену мероприятия, но и на невозврат денег за билеты. Подробности по ссылке

А еще в просматриваемых — наши тесты по фильмам, мультикам, песням.

Будет минутка, обязательно загляните в специальную рубрику Myslo и проверьте свои знания.
Ссылка — вот тут.

А чем вам запомнилась прошедшая неделя? Пишите в комментариях!

11 января, в 19:10 0
