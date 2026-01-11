Полный парад ближайших к Земле планет пройдет 22 января

Ученые считают, что это событие является уникальным в текущем столетии.

Фото из архива Myslo.

Полный парад из всех трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, после чего парад начнет рассыпаться.

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года.

«Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да ещё и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии», — рассказали ученые.