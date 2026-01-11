  1. Моя Слобода
Погода в Туле 12 января: снег и до -3

Атмосферное давление будет пониженным.

Фото Алексея Пирязева.

12 января в Туле будет облачно. Днем температура воздуха прогнозируется около -3 градусов. Ожидается снег. Ветер юго-западный 2 м/с.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 733-736 мм рт. ст. (норма 744).

Фотограф:
вчера, в 07:00 +5
Место
Тула
Прочее
погода снег
