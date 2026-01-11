Погода в Туле 12 января: снег и до -3

12 января в Туле будет облачно. Днем температура воздуха прогнозируется около -3 градусов. Ожидается снег. Ветер юго-западный 2 м/с.
Атмосферное давление будет ниже нормы — 733-736 мм рт. ст. (норма 744).
Атмосферное давление будет пониженным.
12 января в Туле будет облачно. Днем температура воздуха прогнозируется около -3 градусов. Ожидается снег. Ветер юго-западный 2 м/с.
Атмосферное давление будет ниже нормы — 733-736 мм рт. ст. (норма 744).
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен