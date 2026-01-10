Где в Туле не будет электроэнергии 12 января

12 января специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.);

ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.);

ул. 1-я Криволученская, 7;

ул. Н. Островского, 10, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в;

ул. Советская, 88;

ул. Оборонная, 7, 7-а, 9-а;

ул. Пирогова, 10;

ул. Староникитская, 10, 10-а.